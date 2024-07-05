Второй тур президентских выборов стартовал в Иране

Избирательные участки на втором туре президентских выборов в Иране начали свою работу в пятницу. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Процесс голосования во втором туре… президентских выборов начался сегодня», — говорится в сообщении агентства.

Жители Ирана отдадут предпочтение одному из прошедших во второй тур кандидатов — стороннику реформ Масуду Пезешкиану, набравшему наибольшее количество голосов в первом туре, или представителю иранских консерваторов Саиду Джалили.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана носят дружеский и конструктивный характер, они будут укрепляться вне зависимости от того, кто займет в республике президентский пост.

Президент России обратил внимание на то, что в 2024 году наблюдается рост товарооборота РФ и Ирана на 14%. По словам политика, дальнейшему укреплению экономических связей будет способствовать соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской республикой.

Ранее эксперт раскрыл, чем для России обернутся выборы в Иране.