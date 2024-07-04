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Эксперт раскрыл, чем для России обернутся выборы в Иране

Политолог Семенов: для России нет разницы, кто выиграет выборы в Иране

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Shutterstock

Востоковед Кирилл Семенов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ход президентских выборов в Иране и влияние их потенциальных результатов на отношения Исламской Республики с Россией. Эксперт отметил, что оба кандидата в лидеры страны придерживаются суверенного курса.

«Здесь для Российской Федерации, я не думаю, что будет какая-то разница, серьезная. Наоборот, пока, в общем-то, система Ирана неизменна. И пока во главе страны находится Али Хаменеи как верховный лидер, пока существует Исламская Республика, здесь для России нет принципиальной разницы, с кем иметь дело — с реформаторами или консерваторами», — сказал Семенов.

В первом туре выборов в Иране лидируют два кандидата — реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Ни один из них не набрал необходимых 50% голосов, поэтому состоится второй тур, который назначен на 5 июля.

В начале июля советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что между Тегераном и Москвой нет препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества.

До этого посол России в Иране Алексей Дедов сообщил, что процесс подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном находится на «финишной прямой».

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.

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