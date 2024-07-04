Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве отрицают незаконный выезд родственников чиновников с Украины

Киевсовет назвал домыслами заявления о выезде родственников чиновников с Украины

close
100%
Guvernul Republicii Moldova

Киевский городской совет заявил, что сообщение о незаконном выезде за рубеж родственников местных чиновников в 2022 году под предлогом сопровождения группы сирот основывается на предположениях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

«Информация, опубликованная уполномоченным Верховной рады по правам человека [Дмитрия Лубинца], основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами», — пишет Киевсовет.

Там отметили, что в начале конфликта служба по делам детей и семьи, при поддержке местных властей, эвакуировала около 1500 детей-сирот, включая 67 детей, вывезенных в Германию.

Воспитанники центров социально-психологической реабилитации детей не могли быть эвакуированы без профессионального сопровождения. Поэтому сформировали группу сопровождающих лиц с опытом работы в детских коллективах и навыками сопровождения группы детей, пояснили в мэрии Киева.

До этого председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть Украину.

Ранее в Молдавии назвали число нелегально въехавших украинцев с 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами