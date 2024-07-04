В Киеве отрицают незаконный выезд родственников чиновников с Украины

Киевский городской совет заявил, что сообщение о незаконном выезде за рубеж родственников местных чиновников в 2022 году под предлогом сопровождения группы сирот основывается на предположениях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

«Информация, опубликованная уполномоченным Верховной рады по правам человека [Дмитрия Лубинца], основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами», — пишет Киевсовет.

Там отметили, что в начале конфликта служба по делам детей и семьи, при поддержке местных властей, эвакуировала около 1500 детей-сирот, включая 67 детей, вывезенных в Германию.

Воспитанники центров социально-психологической реабилитации детей не могли быть эвакуированы без профессионального сопровождения. Поэтому сформировали группу сопровождающих лиц с опытом работы в детских коллективах и навыками сопровождения группы детей, пояснили в мэрии Киева.

До этого председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть Украину.

Ранее в Молдавии назвали число нелегально въехавших украинцев с 2022 года.