Демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена

Представители демократической партии в США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Об это заявил бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы Ван Джонс, его слова приводит газета Hill.

«Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли это вообще», — отметил Джонс.

По его словам, в рядах демократической партии «царит паника» из-за сложившейся ситуации.

До этого ряд представителей демократической партии выдвинули ультиматум к команде Байдена и самому политику, согласно которому им в кратчайшие сроки необходимо доказать пригодность последнего к участию в выборах.

Ранее Трамп назвал Байдена «кучей дерьма».