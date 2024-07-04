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Демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена

Экс-советник Обамы Джонс: демократы в США уже обсуждают способ замены Байдена

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители демократической партии в США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Об это заявил бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы Ван Джонс, его слова приводит газета Hill.

«Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли это вообще», — отметил Джонс.

По его словам, в рядах демократической партии «царит паника» из-за сложившейся ситуации.

До этого ряд представителей демократической партии выдвинули ультиматум к команде Байдена и самому политику, согласно которому им в кратчайшие сроки необходимо доказать пригодность последнего к участию в выборах.

Ранее Трамп назвал Байдена «кучей дерьма».

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