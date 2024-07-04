Трамп назвал Байдена «кучей дерьма»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего лидера страны Джо Байдена «старой, сломленной кучей дерьма» («broken down pile of crap») после дебатов с ним. Видеоролик, где Трамп об этом говорит, опубликовал портал Daily Beast.

На видеоролике Трамп рассуждает о дебатах с Байденом. По мнению экс-президента, проиграв дебаты, Байден снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов, а его место займет вице-президент Камала Харрис. Ее Трамп назвал еще более слабым соперником — «плохой» и «жалкой».

Трамп также высказал мнение, что Байден в случае своего переизбрания не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину. Говоря о китайском лидере, политик употребляет слово fierce, что можно перевести как «свирепый» или «жестокий».

Когда именно и где было заснято это видео, неизвестно. На нем Трамп сидит в гольф-каре и общается со стоящими рядом людьми. Судя по ракурсу съемки, Трамп не знал, что его снимают.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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