Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал Байдена «кучей дерьма»

Трамп назвал Байдена «кучей дерьма» после дебатов с ним

close
100%
Gerald Herbert/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего лидера страны Джо Байдена «старой, сломленной кучей дерьма» («broken down pile of crap») после дебатов с ним. Видеоролик, где Трамп об этом говорит, опубликовал портал Daily Beast.

На видеоролике Трамп рассуждает о дебатах с Байденом. По мнению экс-президента, проиграв дебаты, Байден снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов, а его место займет вице-президент Камала Харрис. Ее Трамп назвал еще более слабым соперником — «плохой» и «жалкой».

Трамп также высказал мнение, что Байден в случае своего переизбрания не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину. Говоря о китайском лидере, политик употребляет слово fierce, что можно перевести как «свирепый» или «жестокий».

Когда именно и где было заснято это видео, неизвестно. На нем Трамп сидит в гольф-каре и общается со стоящими рядом людьми. Судя по ракурсу съемки, Трамп не знал, что его снимают.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее россияне выбрали «своего» кандидата на пост президента США.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами