Бербок снова выступила с резким заявлением в адрес России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для безопасности и свободы Европы в ближайшем будущем, также призвав увеличить поддержку Украины со стороны НАТО. Ее слова с выступления в бундестаге приводит Tagesschau.

«Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем», — сказала Бербок, призвав Запад «принять меры для защиты свободы и демократии».

Глава МИД ФРГ считает, Берлин и его союзники «не выбирали и не хотели» конфликта. Бербок также заметила, что Германия несет особую роль в поддержании мира и безопасности в Европе, отметив, что стране удалось «восстановить утраченное доверие из-за своей политики в отношении России».

До этого Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок. Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России якобы свидетельствуют о нежелании достичь мира.

Ранее Шольц дал гарантию по конфликту на Украине.