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Премьер Индии посетит Россию 8-9 июля

Премьер Индии Моди посетит РФ с официальным визитом 8-9 июля

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram-канале.

«8-9 июля состоится официальный визит в Россию Премьер-министра Индии Нарендры Моди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским лидером обсудит развитие отношений между Россией и Индией, а также актуальные вопросы международной повестки.

До этого сообщалосьсообщалось, что Россия планирует запустить в Индии производство порохов для танковых снарядов «Манго». «Рособоронэкспорт» «Ростеха» организовал производство выстрелов 3ВБМ17 «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии, которые предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой. Проект реализуется по программе Make In India, отмечали в госкорпорации.

Также отмечалось, что Индия в июне закупала российскую нефть в объеме 2,13 млн баррелей в сутки (б/с). Это второй по величине результат за всю историю наблюдений.

Ранее Песков рассказал о подготовке к приезду премьера Индии в Москву.

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