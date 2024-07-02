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Песков рассказал о подготовке к приезду премьера Индии в Москву

Песков: визит премьера Индии Моди в Россию в финальной стадии подготовки

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии.

При этом он пояснил, что подробности о визите объявят по договоренности с индийскими коллегами.

«У нас есть совместное участие в интеграционных процессах, поэтому вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности высоко стоят в повестке дня», — отметил Песков.

По его словам, торгово-экономическое взаимодействие России и Индии — один из главных вопросов, который обсуждают стороны. Также Песков предположил, что между президентом России Владимиром Путиным и Моди может состояться обмен мнениями по всем вопросам повестки дня.

25 июня издание Tribune со ссылкой на источники сообщило, что 8 июля председатель индийского правительства впервые за пять лет посетит Москву в рамках однодневного визита.

В последний раз Моди приезжал в страну в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. При этом его последняя поездка в Москву состоялась еще в 2015 году.

Ранее индийский премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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