Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе анонсировали «хорошие новости» для Украины на саммите НАТО

Reuters: Украину могут ждать «хорошие новости» по ПВО на саммите НАТО

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Для Украины «хорошие новости» могут озвучить на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента.

«Мы надеемся, что сделаем новые объявления по противовоздушной обороне», — сказал он.

Источник напомнил, что украинской армии очень хотелось еще получить системы Patriot. Он не исключил «дополнительные хорошие новости» на эту тему.

До этого в руководстве США и НАТО потребовали отменить все ограничения на удары ВСУ по РФ.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира». Он отметил, что если Соединенные Штаты «боятся раздражать Путина», то пусть просто передадут Украине необходимые средства для обороны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами