Для Украины «хорошие новости» могут озвучить на предстоящем в июле саммите Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника госдепартамента.

«Мы надеемся, что сделаем новые объявления по противовоздушной обороне», — сказал он.

Источник напомнил, что украинской армии очень хотелось еще получить системы Patriot. Он не исключил «дополнительные хорошие новости» на эту тему.

До этого в руководстве США и НАТО потребовали отменить все ограничения на удары ВСУ по РФ.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира». Он отметил, что если Соединенные Штаты «боятся раздражать Путина», то пусть просто передадут Украине необходимые средства для обороны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.