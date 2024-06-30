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Глава МИД Польши призвал нанести поражение России и процитировал Рейгана

Глава МИД Польши Сикорский процитировал Рейгана, говоря о поражении России

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PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши заявил, что Россия не является непобедимой, поэтому стран Запада якобы есть все шансы добиться победы Украины в конфликте с Москвой. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

Сикорский заявил, что за свою историю Россия проиграла несколько военных конфликтов, поэтому она не является непобедимой.

«Кремль можно остановить и даже победить – мы об этом просто забыли. Рональд Рейган заявил, что его стратегия в отношении Советского Союза проста, если не сказать упрощена: «Мы выиграем, а они проиграют», — заявил глава МИД Польши.

До этого он заявил, что государствам Запада необходимо снова научиться играть в эскалацию с Российской Федерацией и президентом страны Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что государства Запада могут конфисковать все государственные активы РФ на сумму 300 млрд евро. По его словам, Путин уже списал их на потери и не рассчитывает получить их обратно. Сикорский считает, что Путин также не думает, что у западных государств хватит смелости взять средства под свой контроль.

Ранее Путин рассказал, что случится при появлении польских войск на Украине.

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