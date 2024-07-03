Экс-премьер Украины заявил, что США недовольны темпами мобилизации в ВСУ

Соединенные Штаты выражают недовольство недостаточными темпами мобилизации населения на Украине, Киев не смог мобилизовать необходимое для пополнения сил количество жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«У них проблемы возникают с американскими хозяевами, которые открыто говорят: «Вы намечали столько мобилизовать, а мобилизовали вот столько»», — подчеркнул экс-премьер Украины.

По словам бывшего главы украинского кабмина, киевский режим не смог мобилизовать достаточное количество жителей страны даже после ужесточения законодательства в этой сфере.

Он добавил, что на Украине уже начали вести пропаганду необходимого временного соглашения и заморозки конфликта.

До этого сообщалось, что на Украине не выполняется план по мобилизации, который предполагал призыв в ряды Вооруженных сил 50 тысяч человек за три месяца.

С 1 июля на Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Для этого им необходимо вернуться на родину и пройти проверку на действительность военных билетов или приписных свидетельств. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эффективность насильственной мобилизации в ВСУ поставили под сомнение.