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Эффективность насильственной мобилизации в ВСУ поставили под сомнение

Боец ВСУ Бровди: насильно загонять людей в армию не имеет смысла

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Shutterstock

Проблема пополнения рядов украинской армии вряд ли может быть эффективно решена с помощью насильственных методов мобилизации. Такое мнение в беседе с телеканалом «Армия TV» выразил командир украинского подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

По его словам, у Украины едва ли получится качественно улучшить проблему нехватки пополнения в Вооруженных силах (ВСУ), «загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке».

Бровди пояснил, что война становится технологичной и без необходимых навыков и знаний солдаты не могут эффективно воевать.

Тиса — река, протекающая на границе Украины с Румынией и Венгрией. Отмечено множество случаев попыток ее незаконного пересечения со стороны граждан Украины, не желающих служить в рядах ВСУ. В связи с этим власти страны даже решили заминировать берег и равнину возле него.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине выросли взятки за выезд за рубеж.

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