Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре будет готов обсуждать территориальные приобретения России в ходе украинского конфликта, политик косвенно дал понять это. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Он отметил, что в точности нельзя пока делать какие-либо утверждения на этот счет, однако Трамп уже заявлял о готовности урегулировать конфликт в течение 24 часов. По словам Ордуханяна, есть также информация о том, что Трамп может прекратить поставки оружия ВСУ.

«Но также экс-президент косвенно дал понять, что готов обсуждать и территориальные приобретения России», - подчеркнул эксперт.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин и Трамп не обсуждали достижение мира на Украине.

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