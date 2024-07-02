Путин назначил нового заместителя директора ФСИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Щербакова на пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Щербакова Сергея Валерьевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

В тексте подчеркивается, что документ вступил в силу в день его подписания.

2 июня российский лидер назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — заместителем министра юстиции страны. Еще одним заместителем главы Минюста РФ стал Константин Панферов.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указы о кадровых перестановках в ряде столичных департаментов. В частности, глава города освободил Сергея Левкина от должности главы департамента градостроительной политики и назначил на этот пост Владислава Овчинского.

До этого чиновник руководил департаментом инвестиционной и промышленной политики. Теперь данное ведомство возглавляет Анатолий Гарбузов.

Ранее племянник главы Чечни Хамзат Кадыров получил должность секретаря Совета безопасности республики.