В Москве сменился глава департамента градостроительной политики

Новым главой департамента градостроительной политики Москвы стал Владислав Овчинский. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на официальном сайте мэра и правительства российской столицы.

До этого чиновник руководил городским департаментом инвестиционной и промышленной политики. При этом на посту главы департамента градостроительной политики он сменил Сергея Левкина, которого мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности.

Главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, в свою очередь, был назначен Анатолий Гарбузов. В прошлом он занимал должность заместителя руководителя этого ведомства.

2 июля президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — заместителем министра юстиции страны. Кроме того, еще одним заместителем руководителя данного ведомства стал Константин Панферов.

Указы, подписанные главой государства, были опубликованы на официальном портале правовой информации. Документы вступили в силу в день их подписания.

Ранее Владимир Путин продлил срок полномочий Игоря Шувалова на посту председателя «ВЭБ.РФ».