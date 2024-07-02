Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве сменился глава департамента градостроительной политики

Владислав Овчинский возглавил департамент градостроительной политики Москвы

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Новым главой департамента градостроительной политики Москвы стал Владислав Овчинский. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на официальном сайте мэра и правительства российской столицы.

До этого чиновник руководил городским департаментом инвестиционной и промышленной политики. При этом на посту главы департамента градостроительной политики он сменил Сергея Левкина, которого мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности.

Главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, в свою очередь, был назначен Анатолий Гарбузов. В прошлом он занимал должность заместителя руководителя этого ведомства.

2 июля президент РФ Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — заместителем министра юстиции страны. Кроме того, еще одним заместителем руководителя данного ведомства стал Константин Панферов.

Указы, подписанные главой государства, были опубликованы на официальном портале правовой информации. Документы вступили в силу в день их подписания.

Ранее Владимир Путин продлил срок полномочий Игоря Шувалова на посту председателя «ВЭБ.РФ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами