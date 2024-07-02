Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что урегулирования конфликта на Украине посредством мирных соглашений не будет, он закончится капитуляцией Киева. Такую точку зрения он высказал в статье для Asia Times.

В тексте автор отвергает заявление Зеленского о возможности переговоров Москвы и Киева через третью сторону, поскольку конфликтующим государствам необходимо договариваться напрямую друг с другом.

Брайен также напоминает о Минских соглашениях, которые представляли собой «гибридный случай» и также не достигли успехов. Подобная переговорная инициатива Зеленского – дымовая завеса, призванная отвести от него критиков, говорится в тексте.

Как отмечается в материале, против переговоров с Россией выступают НАТО, США и Великобритания. Кроме того, Зеленский запретил Украине вести переговоры с Россией на законодательном уровне. Также, говорится в тексте, против любых потенциальных мирных инициатив выступят националистические силы на Украине.

«В любом случае украинское правительство должно быть заменено каким-то образом, возможно, временным военным руководством, выбранным Россией. Это позволило бы русским сформулировать соглашение о капитуляции с новым правительством. Капитуляция украинской армии и соглашение с назначенным Россией правительством сделают дальнейшее присутствие НАТО в Украине невозможным», — говорится в тексте.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ситуация для Украины будет ухудшаться в ближайшие несколько месяцев, а высказывания руководства США о стабилизации ситуации в республике не имеют смысла.

Ранее в США объяснили, почему надежды Украины на вступление в НАТО несбыточны.