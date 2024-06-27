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В США объяснили, почему надежды Украины на вступление в НАТО несбыточны

Экс-офицер Дэвис: Украину не примут в НАТО, чтобы избежать войны с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что страны НАТО дают Украине несбыточные обещания по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку понимают, что в случае такого развития событий им придется воевать с Россией. Его слова приводит YouTube-канал Deep Dive.

Офицер считает, что большинство стран альянса, включая Германию и Францию, не станут голосовать за членство Киева в НАТО, если будут знать, что им придется действовать в соответствии с пятой статьей о коллективной обороне.

Дискуссии о членстве Украины в НАТО бессмысленны, поскольку республика не подходит ни по одному из критериев для вступления, также отметил эксперт.

До этого газета The New York Times сообщала, что Украина на саммите НАТО не будет приглашена в альянс, однако там объявят о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи.

Отмечается, что НАТО планирует поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, даже если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп. По этой причине Североатлантический альянс планирует создать миссию блока в Германии, он должен будет помочь в координации всех видов помощи Украине, а также в обучении украинских военнослужащих.

Ранее в США рассказали о предупреждениях Путина в адрес Запада.

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