Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольца уличили в нежелании говорить правду о состоянии Байдена

Bild: канцлер ФРГ Шольц намеренно скрывает правду о состоянии здоровья Байдена

close
100%
Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намеренно скрывает правду о здоровье президента США Джо Байдена, избегая публичных комментариев о его состоянии. Об этом пишет обозреватель Bild Ханс-Йорг Фелевальд.

Журналист указывает на разразившуюся дискуссию вокруг состояния здоровья Байдена на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом, и вспоминает недавнее интервью Шольца, где он заявил, что действующий президент США очень ясный человек, который понимает, что делает.

Фелевальд считает, что при недавних встречах лидеров двух государств Шольц не мог не заметить, насколько плохо физическое и психическое здоровье Джо Байдена.

«Но канцлер Шольц знает: он не может публично комментировать растущие сомнения в Джо Байдене. Слишком многое для НАТО, Евросоюза, конфликта на Ближнем Востоке, спора с Китаем и войны в Украине зависит от того, выстоит ли Байден и остановит ли Трампа. Вот почему Шольц не хочет ничего знать о плохих [для Байдена] опросах», — пишет журналист.

До этого CNN со ссылкой на источники писал, что окружение Джо Байдена стало свидетелем снижения его интеллектуальных способностей в последние полтора года, когда он якобы более 15 раз оказывался в ситуациях, схожих с провальными дебатами с Дональдом Трампом.

Ранее в США назвали главного кандидата на место Байдена в предвыборной гонке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами