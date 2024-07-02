Шольца уличили в нежелании говорить правду о состоянии Байдена

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намеренно скрывает правду о здоровье президента США Джо Байдена, избегая публичных комментариев о его состоянии. Об этом пишет обозреватель Bild Ханс-Йорг Фелевальд.

Журналист указывает на разразившуюся дискуссию вокруг состояния здоровья Байдена на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом, и вспоминает недавнее интервью Шольца, где он заявил, что действующий президент США очень ясный человек, который понимает, что делает.

Фелевальд считает, что при недавних встречах лидеров двух государств Шольц не мог не заметить, насколько плохо физическое и психическое здоровье Джо Байдена.

«Но канцлер Шольц знает: он не может публично комментировать растущие сомнения в Джо Байдене. Слишком многое для НАТО, Евросоюза, конфликта на Ближнем Востоке, спора с Китаем и войны в Украине зависит от того, выстоит ли Байден и остановит ли Трампа. Вот почему Шольц не хочет ничего знать о плохих [для Байдена] опросах», — пишет журналист.

До этого CNN со ссылкой на источники писал, что окружение Джо Байдена стало свидетелем снижения его интеллектуальных способностей в последние полтора года, когда он якобы более 15 раз оказывался в ситуациях, схожих с провальными дебатами с Дональдом Трампом.

Ранее в США назвали главного кандидата на место Байдена в предвыборной гонке.