В США назвали главного кандидата на место Байдена в предвыборной гонке

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, несмотря на низкий уровень популярности, является наиболее вероятным кандидатом на замену Джо Байдена в случае его выхода из предвыборной гонки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как следует из текста, несмотря на низкий рейтинг, Харрис остается популярной у темнокожих избирателей и женщин. Кроме того, она сможет использовать собранные Байденом средства для финансирования собственной избирательной кампании, поскольку является кандидатом, выдвигающимся вместе с действующим президентом.

Камала Харрис в последнее время укрепляет свои позиции в команде Джо Байдена, в том числе в вопросах национальной безопасности. В частности она призывает чиновников уделить больше внимания гуманитарным проблемам в секторе Газа и сфокусироваться на разработке плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке, говорится в тексте.

До этого Харрис признала, что выступление президента Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его «звездным часом». При этом она выразила уверенность в победе представителя Демократической партии в предстоящем голосовании.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.