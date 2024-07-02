В США раскрыли последствия прихода партии Ле Пен к власти во Франции

Приход к власти во Франции партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» станет поражением Эммануэля Макрона и катастрофой для Запада. Такую оценку дает агентство Bloomberg.

Издание ссылается на прогнозы результатов второго тура голосования, согласно которым победу одержит «Национальное объединение». Такое развитие событий грозит унижением для Эммануэля Макрона, отмечается в материале.

Несмотря на то, что он сохранит президентское кресло, его авторитет будет подорван, а должность премьер-министра займет представитель «Национального объединения» или «Нового народного фронта», пишет Bloomberg.

Поражение коалиции Макрона приведет к тому, что вторая по значимости страна Евросоюза перейдет под управление сторонников прекращения помощи Украине, симпатизирующих Владимиру Путину, говорится в тексте. Это дестабилизирует ЕС и НАТО, а также поставит под вопрос дальнейшую поддержку Украины, предупреждают авторы материала.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Ранее Европе предрекли «сердечный приступ» в случае прихода партии Ле Пен к власти.