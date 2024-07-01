Европе предрекли «сердечный приступ» в случае прихода партии Ле Пен к власти

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот выразил беспокойство результатами парламентских выборов во Франции, где победу одержала правая партия «Национальное объединение». По его словам, это будет иметь драматические последствия для всей Европы, пишет Politico.

«Мы недостаточно задавались вопросом, как мы можем лучше поддержать проевропейского либерального президента Макрона. Мы не уделяем должного внимания политическим дебатам и проблемам других стран», — заявил Рот.

По его словам, альтернативой Макрону является не кто-то вроде Николя Саркози, «а скорее правый националист вроде Марин Ле Пен. По мнению Рота, приход «Национального объединения», будет иметь драматические последствия.

«Франция – сердце объединенной Европы. Если это сердце не будет биться ровно, у ЕС может случиться сердечный приступ», — указал политик.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Ранее в «Национальном объединении» прокомментировали победу в первом туре выборов во Франции.