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В США сочли подлыми обвинения семьи Байдена в адрес помощников в провале на дебатах

Ведущая Ингрэм сочла подлыми обвинения помощников Байдена в провале на дебатах

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Elizabeth Frantz/Reuters

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм раскритиковала обвинения со стороны родственников Джо Байдена в адрес его помощников из-за провала на прошедших дебатах с Дональдом Трампом, назвав их «подлыми». Об этом она заявила в эфире своей программы.

По ее словам, если кто-то и виноват в неудаче Байдена, так это его собственная семья. Ингрэм сочла «подлыми» обвинения в адрес людей, которые посвятили свою карьеру «сохранению богатства и власти» семьи Байденов.

«Неужели кто-то действительно верит, что помощники Байдена сказали Байдену забыть, о чем он говорил? Они сказали ему бормотать и потерять ход мыслей? Они научили его смотреть в пространство с открытым ртом? Конечно, нет… Джо Байден проиграл дебаты, потому что он был неспособен выполнить свою работу, а не потому, что ему дали плохой совет», — сказала Ингрэм.

До этого Politico писала, что семья президента США Джо Байдена обвинила его помощников в провале главы государства на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. По словам собеседника издания, родственники Байдена призвали американского лидера уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачных теледебатах.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.

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