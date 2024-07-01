Названа страна, куда убегут власти Украины после победы России

Представители нынешней украинской власти будут вынуждены бежать в Польшу после победы России на Украине. Об этом в статье для журнала Foreign Policy заявил шведский политик, экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

«Победа России изменила бы европейскую политику… Украинское правительство в изгнании будет действовать из Варшавы или другого места в Центральной Европе», — отмечает он в статье.

Как подчеркнул Бильдт, расходы на оборону западных стран должны будут удвоиться, «чтобы надежно сдерживать угрозы со стороны все более отчаивающегося российского режима».

14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Как отметил Путин, если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Зеленский назвал компоненты победы Украины.