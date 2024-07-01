Зеленский назвал компоненты победы Украины

Критериями победы Украины являются границы 1991 года и присоединение страны в НАТО и Европейский союз. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Philadelphia Inquirer.

«Мы должны быть в Европейском союзе для обеспечения экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для обеспечения физической безопасности», — сказал глава государства.

16 июня Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией хоть завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Как отметил Путин, если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».