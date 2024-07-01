Украине необходима мобилизация около 200 тысяч в течение этого года для того, чтобы решить проблему с нехваткой личного состава в армии. Об этом пишет немецкая газета Welt.

В сообщении отмечается, что с начала специальной военной операции ВСУ потерли сотни тысяч солдат, не приводя точные данные. Для того, чтобы устранить возникшую проблему с количеством личного состава Киеву нужно мобилизовать по 50 тысяч человек ежеквартально, отмечает издание.

«(Украина – прим. ред.) значительно отстает от заданных показателей (по мобилизации – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания (цитата по ТАСС).

До этого заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что более трех тысяч украинских заключенных уже получили условно-досрочное освобождение для заключения контракта с вооруженными силами страны (ВСУ) с последующей отправкой на фронт.

Ранее украинский солдат рассказал о плачевной ситуации ВСУ на левом берегу Днепра.