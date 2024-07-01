Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский солдат рассказал о плачевной ситуации ВСУ на левом берегу Днепра

BBC: солдат ВСУ сравнил сослуживцев на левом берегу Днепра с чемоданом без ручки

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воюют на левом берегу Днепра, стали «чемоданом без ручки». Об этом заявил украинский военный Алексей в интервью BBC News.

По его словам, любое движение немедленно накрывали артиллерия или беспилотники России. «Русских, похоже, не беспокоило наше присутствие там; мы превратились в чемодан без ручки», — рассказал он.

Солдат отметил, что украинская армия не может покинуть левый берег Днепра. При этом он заявил, что надеется на ужесточивший мобилизацию закон, который вступил в силу в июне. Алексей считает, что это даст ему и сослуживцам шанс на передышку.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Также украинская армия испытывает проблемы на Покровском направлении, добавили в генштабе ВСУ.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами