Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воюют на левом берегу Днепра, стали «чемоданом без ручки». Об этом заявил украинский военный Алексей в интервью BBC News.

По его словам, любое движение немедленно накрывали артиллерия или беспилотники России. «Русских, похоже, не беспокоило наше присутствие там; мы превратились в чемодан без ручки», — рассказал он.

Солдат отметил, что украинская армия не может покинуть левый берег Днепра. При этом он заявил, что надеется на ужесточивший мобилизацию закон, который вступил в силу в июне. Алексей считает, что это даст ему и сослуживцам шанс на передышку.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Также украинская армия испытывает проблемы на Покровском направлении, добавили в генштабе ВСУ.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.