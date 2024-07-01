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На Украине рассказали об ожидаемом количестве мобилизованных заключенных

Минюст Украины: в ВСУ призваны 3 тысячи заключенных, ожидаются 5 тысяч

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Andriy Andriyenko/AP

Более трех тысяч украинских заключенных уже получили условно-досрочное освобождение для заключения контракта с вооруженными силами страны (ВСУ) с последующей отправкой на фронт. Об этом в интервью The Associated Press (AP) заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, интерес к программе превзошел первоначальные ожидания и она может обеспечить до пяти тысяч новых рекрутов. Потенциально же право на условно-досрочное освобождение для заключения контракта с ВСУ имеют около 27 тысяч украинских заключенных (всего их 42 тысячи).

По словам Высоцкой, большая часть заключивших контракт «хотят вернуться домой героями, а не возвращаться домой из тюрьмы».

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

Ранее сообщалось, что на Украине из учебного центра сбежали мобилизованные осужденные.

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