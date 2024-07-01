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В США признали, что Путин не хочет ядерной эскалации конфликта на Украине

Уилкерсон: Путин не хочет перерастания конфликта на Украине в ядерную войну

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта на Украине, поскольку понимает, что соответствующие шаги могут повлечь боевые действия с Западом и ядерный конфликт. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

«Я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО, потому что он знает… что это может привести к использованию ядерного оружия», - подчеркнул он.

Российский президент, по мнению Уилкерсона, не намерен принимать действий, которые могут повлечь за собой эскалацию конфликта, поскольку он намерен сдержать дальнейшее развитие конфликта. Соединенные Штаты, напротив, идут по пути его эскалации, считает он.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию якобы самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины.

Ранее уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг пообещал Украине поддержку США.

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