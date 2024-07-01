Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг пообещал Украине поддержку США

Покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun.

По его словам, в США существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий.

«Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», — сказал Столтенберг.

До этого в НАТО заявили, что не видят необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины. По словам Столтенберга, сейчас нет непосредственной угрозы блоку. Генсек альянса отметил, что процесс замены используемых для ядерного сдерживания американских истребителей F-16 на F-35 будет продолжаться как обычно.

26 июня Столтенберг охарактеризовал своего преемника премьер-министра Нидерландов Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика».

Ранее в Совфеде заявили, что с приходом нового генсека риторика НАТО не изменится.