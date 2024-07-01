Глава британской партии Reform UK, британский политик Найджел Фарадж назвал «уткой» обвинения в его адрес в якобы связях с Россией. Об этом он заявил в эфире Times Radio.

«Это «утка». Это происходит с самого дня Brexit. С самого момента выхода Великобритании из Евросоюза создали «утку»», - подчеркнул он.

Он напомнил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон говорила о якобы имеющих место связях британского политика с Россией.

До этого Фарадж заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. По его словам, любые конфликты заканчиваются либо уничтожением, либо переговорами, поэтому последние «довольно важны». Он подчеркнул, что с «таким масштабом трагедии», переговоры должны состояться.

Фарадж 22 июня подчеркивал, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

После того, как на него обрушились с критикой внутри страны за якобы поддержку позиции Владимира Путина, Фарадж заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.

Ранее Фарадж ответил на вопрос об отношении к Путину.