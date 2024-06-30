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Британский политик Фарадж ответил на вопрос об отношении к Путину

Британский политик Фарадж назвал Путина опасно умным человеком

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Peter Byrne/Pool/Reuters

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что утверждения его противников о якобы симпатиях к Владимиру Путину являются «мистификацией», в то же время назвав президента РФ «очень опасным и опасно умным человеком». Его слова приводит Sky News.

«Я был против войны в Ираке. Я считал абсолютно безумным вторжение в Ливию. Десять лет назад я стоял в Европейском парламенте и говорил: «Вы даете опасному человеку повод отправить свой народ на войну». Я сказал, что на Украине будет война», – заявил Фарадж.

Он подчеркнул, что считает Владимира Путина «очень, очень опасным и опасно умным человеком».

Политик также отметил, что отвергает действия России на Украине, однако заметил, что проявил дальновидность, заявляя, что конфликт в конце концов произойдет.

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

После того, как на него обрушились с критикой внутри страны за якобы поддержку позиции Владимира Путина, Фарадж заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.

Ранее активисты сорвали выступление британского политика из-за плаката с Путиным.

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