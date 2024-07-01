Премьер Польши резко высказался о правых партиях в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне роста популярности правых партий в Европе и победы «Национального объединения» во Франции предостерег от поддержки соответствующих политических сил. На своей странице в соцсети Х он написал, что «они любят Путина, деньги и власть без контроля».

«Они любят Путина, деньги и власть без контроля. И они уже у власти или тянутся к ней на Востоке или Западе Европы. Они объединяются в ряды Европейского парламента. В Польше мы в последний момент переломили этот фатальный ход событий», — написал Туск.

Ранее газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал появление новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Ранее глава ЕК заявила, что «друзья Путина» хотят уничтожить Евросоюз изнутри.