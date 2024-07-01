Эрдоган назвал причину беспорядков на юге Турции

Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган обвинил «ядовитые» происки оппозиции в стране в беспорядках в провинции Кайсери. Об этом президент заявил на собрании правящей партии, передает РИА Новости.

«Эти ядовитые рассуждения оппозиции стали причиной инцидента, который вчера устроила небольшая группа в Кайсери. Вандализм и поджоги улиц неприемлемы», — подчеркнул глава государства.

Беспорядки в провинции произошли 30 июня после того, как полицейские задержали сирийца из-за применения насилия в отношении несовершеннолетнего ребёнка сирийского происхождения. Турецкие правоохранители задержали около 70 человек.

До этого Эрдоган заявил, что хочет начать процесс смягчения политики. Это произошло после встречи с лидером оппозиции Озгюром Озелем, который навестил Эрдогана.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.