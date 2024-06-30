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Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны»

Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал Шольца, назвав канцлером вечной войны

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Liesa Johannssen/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за слишком колеблющейся позиции по поддержке Украины. В беседе с N-TV он заявил, что политика Шольца делает его не канцлером мира, а канцлером вечной войны.

По его словам, Германия слишком много колебалась, когда речь шла о поставках оружия Украине.

«Мы все помним многомесячные дискуссии относительно танков Leopard. Сейчас канцлер [Шольц] отказывается от поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus. Я действительно не понимаю почему. Эти колебания только дают Путину дополнительный стимул продолжать войну», — заявил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО считает, что колебания Шольца относительно поддержки Украины делают его не канцлером мира, а «канцлером вечной войны». Он призвал Шольца как можно скорее одобрить поставки ракет Taurus Киеву и снять любые ограничения по передаче оружия ВСУ.

До этого Шольц заявил, что прекращение огня на Украине на основе действующих реалий, без переговоров и дорожной карты привело бы к замороженному конфликту.

Ранее Шольц счел, что Россия «не хочет» урегулировать конфликт на Украине.

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