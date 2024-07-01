Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны разрешить Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по военным аэродромам в глубине территории России. Его слова приводит Philadelphia Inquirer.

«Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России», — утверждает Зеленский.

Он также счел недостаточным решение Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по приграничным российским территориям.

До этого Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира». По словам президента Украины, администрация Джо Байдена не готова пригласить Киев в Североатлантический альянс, а Дональд Трамп «говорит о том, что если бы не НАТО», то конфликта можно было избежать. Он отметил, что если Соединенные Штаты «боятся раздражать Путина», то пусть просто передадут Украине необходимые средства для обороны.

Ранее Зеленский назвал компоненты победы Украины.