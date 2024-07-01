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В Париже начался митинг сторонников левых партий

Сторонники левых партий вышли на митинг в Париже после первого тура выборов

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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Масштабный митинг начался в Париже после оглашения предварительных результатов первого тура выборов во французский парламент. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что в демонстрации принимают участие сторонники левых сил. Они призывают не допустить победы правой партии «Национальное объединение», а также скандируют лозунги против фашизма. Кроме того, некоторые протестующие вышли на улицы города с флагами Палестины и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

По информации журналистов, аналогичные митинги также проходят в ряде других городов страны. В том числе речь идет о Лионе и Нанте.

Французский новостной портал Actu Lyon сообщил, что участники демонстрации в Лионе уже разгромили один из магазинов в районе Круар-Рус. Более того, люди начали поджигать мусорные баки на улицах города и взрывать петарды. Авторы статьи добавили, что вместе с этим протестующие нанесли ущерб отделению банка Societe General.

30 июня во Франции состоялся первый тур парламентских выборов. По предварительным данным, первое место заняла партия «Национальное объединение». За нее проголосовали 34,2% граждан.

На втором и третьем местах, в свою очередь, разместились коалиция левых партий «Новый народный фронт» и президентский блок «Вместе за республику». Они набрали 29,1% и 21,5% голосов соответственно.

Ранее во Франции заявили об уничтожении «макронистского блока» на выборах в парламент.

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