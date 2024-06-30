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В словах Трампа на дебатах нашли утешение для сторонников Украины

Hill: слова Трампа о неприятии плана Путина являются утешением сторонников Киева

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Brian Snyder/Reuters

Сторонники Украины на Западе могут утешиться тем фактом, что Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом отклонил план Владимира Путина по завершению конфликта на Украине. Такую оценку дает The Hill.

«Сторонники Украины могут утешиться тем фактом, что Трамп во время дебатов отклонил требования Путина не допустить вступления Украины в НАТО и признать суверенитет России над оккупированной территорией в обмен на прекращение войны», — говорится в тексте.

Тем не менее, на Западе уже ведется подготовка к тому, что НАТО возьмет на себя ведущую роль, заменив США, по координации поддержки Киева. Очевидная победа Трампа на дебатах с Джо Байденом ускорила усилия мировых лидеров по подготовке к его потенциальному президентскому сроку, отмечается в материале.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.

Ранее в США призвали серьезно относиться к предупреждениям Путина по Украине.

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