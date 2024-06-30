Владимир Путин не блефует, когда заявляет о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада и отправки туда иностранных военных контингентов. Об этом пишет обозреватель Бенджамин Гилтнер в материале для The National Interest.

Как напоминает автор, в послании Федеральному Собранию Путин предупредил страны Североатлантического альянса о том, что поддержка Киева может привести к ядерному конфликту и уничтожению цивилизации. По его словам, страны обычно не блефуют, когда выдвигают подобные угрозы.

По мнению Гилтнера, отсутствие понимания последствий эскалации со стороны Запада может повлечь ужасные последствия. В связи с этим он призвал американских политических деятелей и аналитиков внимательно воспринимать и интерпретировать российские сигналы, и не пересекать красные линии Москвы.

«При столь высоких ставках Америке следует проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои фишки», — написал он.

До этого Responsible Statecraft писал, что президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение западным странам из-за эскалации конфликта на Украине, указав на готовность Москвы перейти к ядерному сдерживанию в случае новых угроз.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.