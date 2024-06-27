Шольц счел, что Россия «не хочет» урегулировать конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Россия якобы не хочет урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в бундестаге, его выступление представлено на странице главы немецкого кабмина в соцсети X (бывшая Twitter).

«Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией», — подчеркнул он.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в Британии заявили, что Украине придется принять условия России.