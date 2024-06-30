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В Дании открестились от наличия ракет средней и меньшей дальности США после слов Путина

МО Дании: в стране не развернуто ракет средней и меньшей дальности США

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Depositphotos

Министерство обороны Дании заявило, что на территории страны не развернуто ни одной ракеты средней и меньшей дальности США, способной нести ядерные заряды, на фоне слов Владимира Путина о том, что подобные боеприпасы использовались на военных учениях в стране. Об этом сообщает телеканал TV2.

В ведомстве подчеркнули, что в Дании «не развернуты никакие ракеты средней дальности».

«НАТО – оборонительный альянс. Сдерживание и оборона являются одними из основных задач НАТО, что необходимо на фоне агрессивной России. Учения являются важной частью постоянного сдерживания», — говорится в заявлении.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна должна запустить производство своих ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.

По словам Путина, беспокойство РФ вызывает возможное размещение США своих ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, поскольку США уже привозили такие ракеты на военные учения в Европе (в Дании) и в Юго-Восточной Азии (на Филиппинах).

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