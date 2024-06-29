Стало известно, как Россия может быстро вернуть себе РСМД

Ответом на американские ракеты средней и малой дальности (РСМД) могут быть российские комплексы «Искандер-М» с увеличенной дальностью пуска. Об этом РИА Новости заявил российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Для соответствия классу РСМД необходимо сделать дальность пуска «Искандеров» больше, чем сейчас.

«Такие возможности реально могут быть реализованы при наличии соответствующего политического решения и выделении необходимых финансовых средств для проведения указанных работ и комплекса испытаний, после чего «Искандер-М» в новом варианте с увеличенной дальностью может быть поставлен на серийное производство», — заявил Коротченко.

Альтернативой этому решению Коротченко видит создание комплекса на базе грунтовых ракетных комплексов разработки корпорации «Московский институт теплотехники». Коротченко добавил, что размещение подобных комплексов на востоке России позволит держать под прицелом стратегические объекты инфраструктуры (в том числе военной) США на Аляске.

До этого президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер допустил размещение ракет меньшей и средней дальности.

Ранее Путин заявил, что ракетами «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему противоракетной обороны.