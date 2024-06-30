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В Совфеде оценили срыв выступления британского политика плакатом с Путиным

Сенатор Пушков назвал срыв выступления Фараджа плакатом с Путиным провокацией

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что срыв выступления лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа размещением за его спиной плаката с Владимиром Путиным является провокацией, которая вряд ли поможет его партии занять второе место на выборах в Британии. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Типичная провокация против единственного политика в Британии, признавшего, что первопричиной военного конфликта на Украине стало расширение НАТО до границ России. Однако кампания евроатлантистов против Фараджа пока не дает результатов», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что, согласно опросам, партия Фараджа обойдет «дискредитированных тори с их скандальными лидерами, типа Лиз Трасс и Бориса Джонсона». Помешать этому «плакатики» врагам Фараджа вряд ли помогут, считает парламентарий.

На размещенном за спиной британского политика была была надпись, выражающая симпатию Фараджу от лица российского лидера. Работники пытались убрать плакат, а присутствующие на выступлении призывали сорвать его. Ответственность за проведение акции взяла на себя группа активистов Led by Donkeys.

Ранее британский политик отказался оправдываться за поддержку позиции Путина по Украине.

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