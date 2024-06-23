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Британский политик отказался оправдываться за поддержку позиции Путина по Украине

Британский политик Фарадж не стал оправдываться за поддержку Путина по Украине

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж после обвинений в поддержке позиции Владимира Путина в ситуации вокруг Украины заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира. Его слова приводит газета The Telegraph.

Как считает Фарадж, у конфликта нет простого решения, однако для начала нужно признать правду о причинах и последствиях происходящего.

«Вот почему я просто хочу рассказать все как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов», — объяснил политик.

Он призвал прекратить нападки в свой адрес за объяснение реальных причин конфликта на Украине, поскольку именно политика Запада привела к его горячей фазе.

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

Ранее в Совфеде оценили признание британского политика по Украине.

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