Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший заявил, что санкции Соединенных Штатов не работают и лишь укрепляют российскую экономику. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Tom Bilyeu.

По его словам, сегодня у России иммунитет к санкциям, а президент РФ Владимир Путин более популярен, чем был, когда США начали нападать на Россию. По его мнению, это катастрофа для американской стороны.

До этого профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что последствия действий Североатлантического альянса против Российской Федерации будут чудовищными.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается втянуть европейские страны в военный конфликт на Украине, чтобы победить Россию.

Касаясь плачевной ситуации, которая сложилась в Европе, Орбан подчеркнул, что деньги европейцев уходят на Украину, санкции ударили по компаниям стран ЕС, привели к росту инфляции и лишили миллионы людей средств к существованию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.