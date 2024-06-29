Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кеннеди-младший рассказал о катастрофе из-за России

Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее, чем когда-либо, из-за санкций США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший заявил, что санкции Соединенных Штатов не работают и лишь укрепляют российскую экономику. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Tom Bilyeu.

По его словам, сегодня у России иммунитет к санкциям, а президент РФ Владимир Путин более популярен, чем был, когда США начали нападать на Россию. По его мнению, это катастрофа для американской стороны.

До этого профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что последствия действий Североатлантического альянса против Российской Федерации будут чудовищными.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается втянуть европейские страны в военный конфликт на Украине, чтобы победить Россию.

Касаясь плачевной ситуации, которая сложилась в Европе, Орбан подчеркнул, что деньги европейцев уходят на Украину, санкции ударили по компаниям стран ЕС, привели к росту инфляции и лишили миллионы людей средств к существованию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами