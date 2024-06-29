Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали, что никогда не примут Украину в НАТО

Newsweek: НАТО никогда не примет Украину, несмотря на обещания

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Североатлантический альянс не намерен принимать Украину, не желая прямого конфликта с Россией. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«На данный момент должно быть абсолютно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды», - отмечается в сообщении издания.

Североатлантический альянс, указывается в публикации, не готов напрямую вступать в противостояние с Россией, поэтому в НАТО готовы далее продолжать политику финансовой и военной поддержки Украины без вступления Киева в блок.

По оценке газеты, Украина «будет продолжать ждать, вероятно, вечно» своего членства в НАТО на фоне продолжающихся обещаний западных политиков.

До этого отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что страны НАТО дают Украине несбыточные обещания по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку понимают, что в случае такого развития событий им придется воевать с Россией.

Офицер считает, что большинство стран альянса, включая Германию и Францию, не станут голосовать за членство Киева в НАТО, если будут знать, что им придется действовать в соответствии с пятой статьей о коллективной обороне.

Ранее американский профессор предупредил, что Украина находится в большой беде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами