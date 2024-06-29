В США признали, что никогда не примут Украину в НАТО

Североатлантический альянс не намерен принимать Украину, не желая прямого конфликта с Россией. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«На данный момент должно быть абсолютно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды», - отмечается в сообщении издания.

Североатлантический альянс, указывается в публикации, не готов напрямую вступать в противостояние с Россией, поэтому в НАТО готовы далее продолжать политику финансовой и военной поддержки Украины без вступления Киева в блок.

По оценке газеты, Украина «будет продолжать ждать, вероятно, вечно» своего членства в НАТО на фоне продолжающихся обещаний западных политиков.

До этого отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что страны НАТО дают Украине несбыточные обещания по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку понимают, что в случае такого развития событий им придется воевать с Россией.

Офицер считает, что большинство стран альянса, включая Германию и Францию, не станут голосовать за членство Киева в НАТО, если будут знать, что им придется действовать в соответствии с пятой статьей о коллективной обороне.

Ранее американский профессор предупредил, что Украина находится в большой беде.