Американский профессор предупредил, что Украина находится в большой беде

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ситуация для Украины будет ухудшаться в ближайшие несколько месяцев, а высказывания руководства США о стабилизации ситуации в республике не имеют смысла. Так в беседе с YouTube-каналом Deep Dive он прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что стратегия Вашингтона на Украине показывает эффективность.

По его словам, ВС РФ продолжают атаковать энергосистему Украины, и когда наступит холодное время года, для страны «все будет действительно ужасно». Миршаймер подчеркнул, что удары российской армии наносят серьезный ущерб промышленности и армии Украины.

«Поэтому тезис о том, что на Украине все хорошо и мы помогаем им стабилизировать ситуацию, является еще одним примером того, как Тони Блинкен и администрация Байдена в целом дают комментарии, лишенные всякого смысла. Украина в большой беде, и мы в большой беде», — заявил профессор.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах ВСУ.

Ранее в США объяснили, почему надежды Украины на вступление в НАТО несбыточны.