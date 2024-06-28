Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Зеленского принять предложение Путина по Украине

Хинкл: Зеленский должен принять предложение Путина, чтобы уладить конфликт

close
100%
Annegret Hilse/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принять мирное предложение президента РФ Владимира Путина по Украине для реального урегулирования конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пускай примет щедрое мирное предложение президента Путина», — подчеркнул он.

До этого Зеленский выступил с утверждением, что Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в этом году.

По его словам, детальный план Украины будет представлен общественности уже в этом году.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами