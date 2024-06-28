Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность страны

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы), что конкурентоспособность страны зависит от достижений в науке и образовании. Его слова приводит ТАСС.

«От уровня образования, от умения использовать достижение науки, практической деятельности зависят конечный общий результат и конкурентоспособность страны», — сказал он.

Также Путин обсудил с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой, как сделать образование «бесшовным», чтобы школьное образование и высшее и среднее образование объединить в один блок.

Путин выразил благодарность наставникам кадровой управленческой программы РАНХиГС. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин заявил, что в России в ближайшие годы будет сохраняться дефицит рабочей силы.