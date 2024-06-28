Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, от чего зависит конкурентоспособность страны

Путин: конкурентоспособность страны зависит от достижений в науке и образовании

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы), что конкурентоспособность страны зависит от достижений в науке и образовании. Его слова приводит ТАСС.

«От уровня образования, от умения использовать достижение науки, практической деятельности зависят конечный общий результат и конкурентоспособность страны», — сказал он.

Также Путин обсудил с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой, как сделать образование «бесшовным», чтобы школьное образование и высшее и среднее образование объединить в один блок.

Путин выразил благодарность наставникам кадровой управленческой программы РАНХиГС. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин заявил, что в России в ближайшие годы будет сохраняться дефицит рабочей силы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами