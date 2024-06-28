Путин: встречи в формате форума регионов являются доброй традицией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что встречи в формате форумов регионов России и Белоруссии становятся доброй традицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин также поприветствовал всех участников и организаторов 11 Форума регионов РФ и РБ.

«Встречи в таком формате стали по-настоящему доброй традицией, и в этот раз на форум приехали порядка 800 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации и белорусских областей. В их числе главы регионов, парламентарии, руководители ведомств, представители бизнеса, общественных и молодёжных организаций», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что большинство россиян (82%) хорошо оценили работу президента Владимира Путина. На прошлой неделе положительно работу Путина оценили 81% опрошенных. Также последний опрос показал, что президенту доверяют 81% респондентов. На фоне прошлой недели показатель вырос на один процентный пункт. При этом 7% опрошенных скорее плохо оценили работу российского лидера. Также 10% респондентов скорее не доверяют ему.

Вместе среди опрошенных уровень положительной оценки работы кабинета министров остался на уровне прошлой недели — 57%. А работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 61% респондентов — показатель вырос за неделю на три процентных пункта.

Ранее опрос показал, где в России чаще всего хотят завести детей.