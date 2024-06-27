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Медведев заявил, что США не выиграли Холодную войну

Медведев: США в шаге от проигрыша в Холодной войне

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США мнят себя победителями в Холодной войне. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, «не может быть международного права одной страны».

«Соединенные Штаты Америки в какой-то момент посчитали, что они выиграли холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли», — отметил Медведев.

Он отметил, что Соединенные Штаты в шаге от проигрыша в Холодной войне.

Медведев также призвал оказаться от размещения российских активов в американской юрисдикции.

Кроме того, Медведев рассказал, что выдвинутая президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине является срочной, последующие переговоры будут проходить на худших для Украины условиях. Медведев отметил, что договор может заключаться уже на иных основаниях, если меняются обстоятельства.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.

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